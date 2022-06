LTO Nederland roept boeren andermaal op tot waardige acties

LTO Nederland roept boeren andermaal op acties tegen het stikstofbeleid “passend en waardig” en volgens de wet te laten zijn. De land- en tuinbouworganisatie vreest dat de acties verspreid over het land het draagvlak in de samenleving zullen verminderen. Daarbij snapt LTO wel de boosheid en de radeloosheid bij boeren, die ook dinsdag actievoeren en naar de Tweede Kamer gaan om te demonstreren.

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het stikstofbeleid van het kabinet. De plannen om de uitstoot met 50 procent te verminderen in 2030 zijn onhaalbaar en onrealistisch, aldus LTO-voorman Sjaak van der Tak, die een kaalslag van het platteland vreest. Volgens LTO zouden boeren meer tijd moeten krijgen, waarbij meer rekening wordt gehouden met de sociaal-economische gevolgen voor boerenbedrijven.

“Doe een sociaal-economische toets, voordat we landelijk verder gaan”, aldus Van der Tak. Verder vindt de LTO-voorman dat de minister van Landbouw een nieuwe toekomstperspectiefbrief moet schrijven. “Voor ondernemers is het startpunt van perspectief: inkomen en rendement. Wij willen dus geen nieuw opsomming van bestaande beleidsmaatregelen, maar een financiĆ«le doorrekening van de effecten van dit verwoestende stikstofbeleid.”

Volgens Van der Tak zouden boeren nu al in gesprek moeten gaan met provincies, omdat Den Haag volgens hem het probleem “over de schutting” naar de provinciebesturen kiepert.

LTO had eerder al de protesten bij het woonhuis van stikstofminister Christianne van der Wal veroordeeld. Maandagavond stonden voor de tweede keer in korte tijd een groep boeren bij haar op de stoep in Hierden.