Twee Belgen aangehouden na overval TEFAF, twee anderen nog zoek

De twee verdachten die zijn aangehouden na de gewapende overval op een standhouder bij de kunstbeurs TEFAF in Maastricht, zijn twee Belgen van 22 en 26 jaar, zo meldt de politie. De overvallers wisten sieraden buit te maken, maar meer details over de buit deelt de politie op dit moment niet. Met meerdere eenheden wordt nog gezocht naar twee andere van de in totaal vier overvallers.

De twee Belgen reden na de overval op de stand van een juwelier weg in een grijs voertuig met Belgisch kenteken. Zij konden op de A2 voor de Willem Alexandertunnel in zuidelijke richting aan de kant worden gezet en aangehouden. Onduidelijk is of de politie weet wie de andere twee overvallers zijn, van hen deelt de politie geen identiteitsgegevens.

De melding over de overval kwam rond 11.40 uur bij de hulpdiensten binnen. Die vond plaats te midden van bezoekers aan de beurs, zo is te zien op beelden die op sociale media staan. Kort na het incident werd de TEFAF ontruimd, rond 13.00 uur ging de beurs weer open voor deelnemers en publiek. “TEFAF hanteert stringente procedures voor de veiligheid. Daarom is de beurs tijdelijk ontruimd”, meldde de organisatie. “Inmiddels zijn de geĆ«vacueerde deelnemers en bezoekers weer toegelaten op de beurs. TEFAF en MECC werken nauw samen met de autoriteiten. Op dit moment doen we geen nadere mededelingen.”

Een woordvoerder van de politie meldde eerder dat het weer rustig is op het terrein. Op de locatie wordt nog wel forensisch onderzoek gedaan. De snelweg A2, de Koning Willem Alexandertunnel en enkele andere wegen werden na de overval tijdelijk afgesloten.

Op Twitter gaat een filmpje rond waarop de roof is te zien. Een man slaat met een grote hamer in op de vitrine in de stand van Symbolic & Chase, een juwelen- en kunsthandel uit Londen. Twee mannen houden met wapens omstanders op afstand. Een alarm gaat af en de vier overvallers, gekleed in colberts, gaan er op een drafje vandoor.

Algemeen directeur Bart Drenth van TEFAF zei dat de mensen van wie de stand werd overvallen “heel erg geschrokken” zijn. Terwijl de rest van de beurs weer open is, blijft de stand gesloten en aan het zicht onttrokken. Volgens hem heeft het veiligheidsprotocol bij TEFAF goed gewerkt. “De politie was binnen enkele minuten ter plaatse”, zei hij. Hij wilde echter niet ingaan op de vraag hoe het kan dat vier gewapende overvallers desondanks de TEFAF binnen konden wandelen. “Over onze veiligheidsmaatregelen doen we nooit mededelingen”, zei hij.

Op de beurs zijn 240 handelaren uit zo’n twintig landen te vinden. De TEFAF, die als zeer gezaghebbend bekend staat, trok in voorgaande jaren circa 70.000 bezoekers per editie.