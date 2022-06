Tientallen boeren protesteren bij Stadion Galgenwaard in Utrecht

Tientallen boeren die met ongeveer vijftig tractoren naar Utrecht zijn gekomen, hebben op de parkeerplaats van Stadion Galgenwaard van FC Utrecht hun frustratie geuit aan het provinciebestuur van Utrecht. Ze protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. Gedeputeerden Mirjam Sterk (CDA) en Arne Schaddelee (ChristenUnie) van de provincie Utrecht en de commissaris van de Koning Hans Oosters gingen met hen in gesprek.

De boeren stortten dinsdag een grote berg zand voor de voeten van de aanwezige gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Volgens de actievoerders steunt de provincie Utrecht Den Haag. Een van de boeren zei hier te staan uit “pure frustratie”. “Kiest u voor de boeren of toch voor Den Haag?” Volgens een andere boer “komt alles op het bordje van de boer. Gaat de gewone burger ook inleveren?”

Sterk zei de onzekerheid te snappen. “We moeten een transitie maken. Laten we samen kijken hoever wij komen”, aldus de gedeputeerde. Oosters zei de zorgen van de boeren te “horen, zien en voelen”. “Wij leven mee met die zorgen.”

De provincie vindt dat er veel onduidelijk is over de stikstofplannen. Kort geleden stuurde de provincie een brief aan de ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) waarin om hulp en duidelijkheid werd gevraagd.

Onderweg naar het voetbalstadion van FC Utrecht blokkeerden boeren af en toe kruispunten zodat de stoet kon doorrijden.

Volgens de woordvoerder van de provincie is de boeren gevraagd om niet naar het provinciehuis te komen omdat daar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Dinsdag bezochten demonstrerende boeren op verschillende plekken in het land provinciehuizen.

Gedeputeerde Sterk gaat onder meer over landbouw en natuur. Schaddelee gaat onder meer over communicatie, mobiliteit, recreatie en toerisme.