Vliegtuigje neergestort in Zwarte Meer, maximaal twee inzittenden

De Veiligheidsregio Flevoland bevestigt dat er dinsdag een vliegtuigje is neergestort in het Zwarte Meer, een meer tussen Flevoland en Overijssel. In het toestel zitten maximaal twee inzittenden, aldus de woordvoerder. Duikteams uit Flevoland en Overijssel zijn opgeroepen voor de zoektocht naar de inzittenden.

Verder informatie kan de woordvoerder nog niet geven. De Kustwacht laat weten ook te helpen met de zoektocht naar het vliegtuigje, evenals de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Zij zijn op het meer in de buurt van Urk aan het zoeken met boten, een helikopter en een vliegtuig, aldus een woordvoerster van de Kustwacht.