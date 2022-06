Voor het eerst kind in Nederland met apenpokken

Het apenpokkenvirus is in Nederland voor het eerst bij een kind vastgesteld. Het gaat om een kind in de basisschoolleeftijd, zegt een woordvoerster van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hoe het kind het virus heeft opgelopen, is nog niet bekend. “Gezien de symptomen is er in ieder geval geen vermoeden van misbruik”, aldus de zegsvrouw. “Er is bron- en contactonderzoek uitgevoerd en betrokkenen zijn geïnformeerd.”

De woordvoerster kan uit privacyoverwegingen niet zeggen hoe het nu gaat met het kind. Inmiddels is bij 257 mensen in Nederland apenpokken vastgesteld, 46 meer dan afgelopen vrijdag. Op dit kind na, gaat het in alle gevallen om mannen die seks hebben met mannen.

Gezondheidsorganisaties wijzen er al langer op dat het apenpokkenvirus zich niet alleen verspreidt via seksueel contact en dat niet alleen de lhbti-gemeenschap te maken heeft met het virus. Mensen kunnen het krijgen na “intensief fysiek contact”.

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie.

Eerder werd bekend dat een deel van de besmet geraakte mannen begin mei op het Darklands Festival in België is geweest. Dit fetisjfestival werd aangemerkt als mogelijke brandhaard.

Het RIVM waarschuwde maandag dat de komende pride-evenementen in Amsterdam en andere steden kunnen leiden tot “intensievere verspreiding” van het apenpokkenvirus binnen Nederland. De bekendste pride van Nederland, Pride Amsterdam, wordt van 30 juli tot en met 7 augustus gehouden. Eind juli zijn ook Roze Woensdag in Nijmegen, Roze Maandag in Tilburg, Pride Amersfoort en het Milkshake Festival in Amsterdam.