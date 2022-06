Korte blokkade van knooppunt Holsloot in A37 door boerenacties

Demonstrerende boeren hebben woensdagavond knooppunt Holsloot in de snelweg A37 in Drenthe ruim een half uur geblokkeerd. Daarna reed een colonne van tractoren en personenauto’s weer door. De aanwezige politie hoefde niet in te grijpen.

De snelweg ging in beide richtingen enige tijd helemaal dicht tussen het dorp Veenoord (gemeente Emmen) en het knooppunt. Achter de blokkades ontstonden files, maar die waren volgens de ANWB niet heel erg lang. Toen de demonstranten weer doorreden kwam het verkeer snel weer op gang.

Een groep boeren verzamelde zich woensdagmiddag bij de afslag Nieuw-Amsterdam in de A37. Of zij woensdagavond nog ergens anders gaan demonstreren is niet bekend.