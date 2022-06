Agenten uit de hand gelopen coronaprotest Malieveld voor rechter

De twee agenten die vervolgd worden voor hun rol tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag op 14 maart vorig jaar, moeten woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het gaat om een zogeheten regiezitting in de rechtbank in Den Haag, waarin onder meer onderzoekswensen besproken worden. Ook zal worden gekeken wanneer de strafzaak inhoudelijk behandeld kan worden.

De twee verdachte agenten zijn een hondengeleider en een ME’er. Zij gebruikten volgens het Openbaar Ministerie “niet proportioneel” geweld bij de aanhouding van een demonstrant. Deze man moest naar het ziekenhuis voor zijn verwondingen.

Het protest tegen de coronamaatregelen liep vorig jaar flink uit de hand. Veel demonstranten gaven geen gehoor aan het bevel van de burgemeester om het Malieveld te verlaten. De ME moest vervolgens stevig ingrijpen.

De demonstrant die verwondingen opliep, had een startkabel bij zich waar hij mee zwaaide. Hij weigerde deze te laten vallen, rende ermee achter politiepaarden aan en gooide de startkabel uiteindelijk naar een ME’er. De man werd vervolgens door de hondengeleider en ME’er aangehouden, die gebruikten hun wapenstok. Een derde agent die bij de arrestatie betrokken was – ook een hondengeleider – wordt niet vervolgd.