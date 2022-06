A1 bij Oldenzaal dicht door boerenactie met zeker 50 trekkers

Een aantal actievoerders heeft met trekkers het begin van de A1 in de buurt van OIdenzaal geblokkeerd. Het gaat om de weg vanaf de Duitse grens richting Hengelo. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat gaat het om “minimaal vijftig trekkers”. Op beeld van RTV Oost is te zien dat op de vluchtstrook ook een voertuig staat en dat in de berm mest is gelegd, waardoor deze ook geblokkeerd is.

Eerder meldde een woordvoerder van de ANWB dat de trekkers alleen langzaam reden maar de weg niet blokkeerden. Inmiddels is dat wel het geval en is de A1 dicht. De verkeersdienst raadt aan om te rijden via Enschede over de A31, B54 en N35/A35.

De vertraging op de snelweg is opgelopen tot ongeveer een half uur. Het is de derde dag op rij dat boeren actievoeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.