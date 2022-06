Boeren roepen op tot acties bij luchthavens maandag

Boeren roepen in hun eigen communicatiekanalen op om maandag met een grootschalige actie “heel Nederland plat te leggen.” De oproep, die massaal wordt gedeeld en onderschreven, voorziet in acties bij de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport.

Ook wordt er opgeroepen distributiecentra voor levensmiddelen en de Rotterdamse haven als doelwit voor acties te kiezen. De oproep wordt gedaan in verschillende kanalen, waaronder op WhatsApp en Telegram. “Onze regering is nog niet onder de indruk van de acties van de agrarische sector en plattelanders. Tijd voor grote acties vanaf maandag 4 juli 2022. Nederland dicht maar hou het netjes”, zo luidt een van de oproepen.

De boeren krijgen de oproep de acties vanuit hun eigen regio’s te organiseren. Boerenactiegroep Agractie stelt de oproep te hebben gezien maar zegt dat ze niet betrokken is bij de organisatie.

Een woordvoerder van Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, laat weten dat de gemeente op de hoogte is van de actieplannen en dat de “draaiboeken klaarliggen”. “Als dit protest geen regels schendt, laten we het gaan. Ik kan niet vooruitlopen op een eventuele totale blokkade van Schiphol. Dat zien we als het zich voordoet.” Hij houdt er wel rekening mee dat er vanuit justitie een landelijke richtlijn komt om strenger te handhaven, gezien de boerenacties van dinsdagavond bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal.

De korpsleiding van de landelijke politie zegt in een reactie de aangekondigde actie te kennen en “deze goed in de gaten te houden”.