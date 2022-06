Brandweer noemt protestbranden gevaarlijk voor iedereen

Gebruik nooit vuur om een statement af te geven. Daarmee brengen brandstichters zichzelf, de omgeving en hulpverleners in gevaar. Dat zegt Tijs van Lieshout, voorzitter van Brandweer Nederland over de branden die demonstrerende boeren her en der stichten.

Bij overheidsgebouwen, op wegen en in bermen zijn de afgelopen dagen hooibalen, pallets, afval en autobanden in brand gestoken. De brandweer moest telkens uitrukken om de vlammen te doven.

“We vinden het belangrijk dat onze brandweermensen veilig hun werk kunnen doen. Brandstichten en belagen van hulpverleners is in geen geval acceptabel”, aldus Van Lieshout, die zelf in de brandweerregio Amsterdam-Amstelland werkt.