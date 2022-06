EU-ministers bereiken akkoord over klimaatplannen

De EU-klimaatministers hebben een akkoord bereikt over een Europees klimaatpakket. Het doel van de vijf wetten waarover ze het in Luxemburg na meer dan zestien uur onderhandelen eens werden is in 2030 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990.

Minister Rob Jetten noemt het akkoord “iets om trots op te zijn. De EU maakt hiermee nogmaals duidelijk dat Europa de mondiale klimaatkoploper is en voorlopig ook blijft”, zei hij midden in de nacht na afloop. “Dit pakket biedt een evenwichtige mix van subsidiĆ«ring, normering en beprijzing en maakt het bovendien makkelijker om onze nationale klimaatdoelen te halen.”

De EU-lidstaten hebben afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn, in de zogenoemde Green Deal. Om dat te bereiken legde Eurocommissaris Frans Timmermans vorig jaar het zogeheten Fit for 55-pakket op tafel met wetsvoorstellen om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen. Hij zei na afloop dat het “een hele goede dag voor de Green Deal is”.