Farmers Defence Force: dit is wanhoop in pure vorm

“Dit is wanhoop in pure vorm”, zegt een woordvoerster van Farmers Defence Force (FDF) over de beelden van boze actievoerders die dinsdagavond bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) door een politieafzetting zijn gebroken.

FDF is volgens de woordvoerster niet bij deze actie betrokken, zoals de groep naar eigen zeggen ook geen rol heeft bij andere acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet die dezer dagen plaatsvinden. Daarmee reageert de zegsvrouw op beelden dat mensen bij het huis van de minister een shirtje dragen met FDF erop. “Iedereen kan een shirtje kopen met FDF erop, je kunt ook een shirtje kopen met Nike erop of een andere tekst.”

Ze weet wel dat de wanhoop onder boeren de laatste tijd alleen maar groter is geworden en stelt dat de demonstraties het gevolg zijn van het beleid van het kabinet. “Na de mensen die te maken hebben met de schade door de gaswinning en de toeslagenaffaire worden boeren de volgende groep die slachtoffer wordt van dit kabinet.”

Bij de woning van Van der Wal werd een politieauto vernield en is een giertank geleegd. Ruim twee weken geleden werd daar voor het eerst geprotesteerd. Sinds maandag staat er een bewakingspost bij de woning.