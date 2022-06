Kamer en kabinet donderdag in debat over boerenrellen

De Tweede Kamer gaat snel in debat met premier Mark Rutte en minister van Justitie Dilan Yeşilgöz over intimiderende en rellende boerenbetogers. GroenLinks en Partij voor de Dieren kregen een ruime meerderheid voor hun verzoek. Het debat wordt waarschijnlijk donderdagavond gehouden.

Het debat komt kort op het nieuws dat een betoging van boeren bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal compleet uit de hand liep dinsdagavond. Ook het gezin van CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk werd thuis geïntimideerd door boeren. Henri Bontenbal, fractiegenoot van Boswijk, zegt dat de acties van sommige boeren “veel te ver” gaan. “Dat raakt ons ook als fractie.”

Daarmee zijn de rellen niet alleen een bedreiging voor individuele politici, maar “voor de democratie als geheel”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver, die het debat aanvroeg. “Het loopt volledig uit de hand, we moeten een grens trekken.”

De “meeste redelijke mensen” keuren het af wat de intimiderende boeren doen, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Datzelfde geldt voor “99 procent van de boeren”, voegt Wilders toe. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging keurt de acties “ten zeerste” af en neemt er afstand van.

“Wij trekken echt de streep bij het intimideren van ministers en volksvertegenwoordigers die daardoor hun werk niet kunnen uitvoeren”, zegt DENK-leider Farid Azarkan. Laurens Dassen (Volt) spreekt van “ontzettend schokkende beelden, volstrekt onacceptabel”. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte noemt de intimidaties van hulpleners en politici “totale waanzin” die “nu moet stoppen”. De coalitiepartij had nog liever woensdag al een debat gehad, dan maar zonder Rutte. Attje Kuiken van de PvdA heeft het over “hooligans”. Het geweld, de bedreiging en intimidatie “gaat alle grenzen over”. Kamerlid Pieter Omtzigt vindt het “volstrekt verwerpelijk” wat er is gebeurd.

Wybren van Haga (groep-Van Haga) is vooral “diep geschokt door het beleid van het kabinet”, benadrukt hij. Het gaat volgens Roelof Bisschop (SGP) dan wel om acties die “op geen enkele manier goedgekeurd kunnen worden”, hij wil het in het debat ook over de boerenwoede hebben. “Als je die niet wegneemt, blijft het gevoed worden”, aldus de SGP’er. Boeren missen perspectief van het kabinet, benadrukt Lilian Marijnissen, leider van de SP. Het kabinet laat wel meer groepen vallen, benadrukt de socialiste. “Dat is een onmachtige overheid en dat dat woede zaait, begrijpen wij heel goed.”

Niet iedereen voelt ervoor om het debat breder te trekken. “Die veiligheid, daar moet het nu over gaan”, zegt fractievoorzitter Sophie Hermans van de VVD.