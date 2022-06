Logistieke branche: boerenblokkades voor niemand leuk

Niemand in de handel en logistiek is gebaat bij blokkades van snelwegen door protesterende boeren. Dat meldt ondernemersvereniging voor de handel en logistiek evofenedex in een reactie op acties die maandag en dinsdag plaatsvonden. Volgens een zegsvrouw is het vooral lastig om onaangekondigde blokkades te omzeilen.

“Iedereen heeft het recht te demonstreren, maar dit is voor niemand leuk. Zeker niet als het om agressieve en onaangekondigde acties gaat”, zegt ze. Ze wijst op de schade die veroorzaakt wordt als een rit met vracht die bestemd is voor een internationale vrachtvlucht de aansluiting mist. Ook voor logistiek planners leveren de acties hoofdbrekens op.

Een precieze inschatting van de schade door de acties deze week kon evofenedex niet geven. Maar de belangenvereniging onderschrijft dat ieder uur dat een vrachtwagen in de file staat 200 euro kost, zoals Rabobank eerder berekende.

Eerder klonk bij Nederlandse transportbedrijven al onvrede over de vorm van actievoeren door boerengroeperingen. Vos Transport, dat in heel Nederland met trucks rondrijdt, had volgens de directie bij 10 tot 20 procent van zijn ritten last van blokkades op maandag en dinsdag. Sommige ritten kwamen niet op de bestemming aan, wat tot extra financiƫle schade leidt.