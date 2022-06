Noodverordening in Apeldoorn tegen actie bij politiebureau

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn heeft voor woensdagavond een noodverordening uitgevaardigd. Hij deed dat omdat de gemeente op sociale media oproepen ziet om “met zoveel mogelijk boeren naar het politiebureau van Apeldoorn te komen met als doel de boeren die vastzitten op het bureau te bevrijden”.

Volgens de regionale krant De Stentor zou er al een groep actievoerders op pad zijn naar het politiebureau. De politie laat weten nog geen concrete aanwijzingen te hebben dat er boeren onderweg zijn en houdt de situatie in Apeldoorn in de gaten, aldus een woordvoerder. Ook de ANWB laat weten geen trekkers of andere verkeersopstoppingen te zien in en rondom Apeldoorn.

De noodverordening geldt voor een groot deel van de Gelderse gemeente. Met de verordening kan de politie optreden tegen relschoppers, samenscholingen verbieden, wegen afsluiten en plekken ontruimen, zegt de gemeente. Mensen die na een verzoek daartoe van de politie niet vertrekken, kunnen opgepakt worden.

Heerts stelt dat in Apeldoorn veel mogelijk is. “Demonstreren is een grondrecht, maar blokkeren van de openbare weg en verstoringen van de openbare orde en veiligheid zijn niet toegestaan.”

Harderwijk vaardigde woensdag ook al een noodverordening uit voor het gebied rond het huis van stikstofminister Christianne van der Wal. Aanleiding daarvoor waren de boeren die dinsdagavond bij haar huis door een politieafzetting heen braken.

Dinsdag deed Apeldoorn aangifte tegen demonstrerende boeren die maandag brandstichtten op het Marktplein voor het gemeentehuis en daar ook mest uitreden. Volgens de gemeente is er ook schade aangericht. Apeldoorn is tevens een civiele procedure begonnen om een vergoeding te krijgen voor de aangerichte schade en de kosten van het schoonmaakwerk.