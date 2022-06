Noodverordening rond huis stikstofminister Van der Wal

Rond het huis van stikstofminister Christianne van der Wal geldt momenteel een noodverordening. Dat maakt de gemeente Harderwijk, waarbinnen het huis staat, bekend.

Het gebied rond de woning is een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat er onder meer preventief gefouilleerd mag worden en mensen die niets te zoeken hebben in de wijk kunnen worden weggestuurd.

De noodverordening blijft een week van kracht, meldt de gemeente. Aanleiding voor de maatregel zijn de boerenacties rond het huis van de minister dinsdagavond. Boeren braken door een politieafzetting. “De grenzen van openbare orde en veiligheid zijn met voeten getreden”, aldus de gemeente.

Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk zegt dat er in zijn gemeente “begrip” is voor “de boeren en protesten tegen het stikstofbeleid. Maar de intimiderende sfeer die gisteren rond het protest hing, heeft grote impact op de gezinsleden van de minister en de andere inwoners in de straat en buurt. Ik vind dat zeer onwenselijk.”