Opgepakte verdachten kunstroof TEFAF weer op vrije voeten

De twee Belgen die dinsdagmiddag in Maastricht werden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een kunstroof in de TEFAF, worden woensdag weer op vrije voeten gesteld. Ze zijn niet langer verdachte, aldus de politie.

De twee Belgen (22 en 26 jaar) toonden volgens de politie na de overval dusdanig verdacht gedrag dat er op dat moment voldoende aanleiding was om ze aan te houden voor betrokkenheid bij de kunstroof. De twee hielden zich dinsdagmiddag vlak na de overval verdacht op bij de tunnel van de A2 in Maastricht. Om hen te kunnen oppakken, werd de Alexandertunnel afgesloten en ontstonden er kilometerslange files op de A2.

De vrijlating betekent dat de politie nu geen verdachten meer vast heeft zitten. De politie is naar eigen zeggen op zoek naar minstens vier verdachten. De overval op de TEFAF werd uitgevoerd door vier mannen, maar mogelijk zijn meer verdachten daarbij betrokken, zei een woordvoerster van de politie.

De woordvoerster kon woensdag niet meer informatie hierover geven. De politie doet inmiddels een oproep aan bezoekers met een dashcam om beelden beschikbaar te stellen. “De TEFAF is een beurs voor mensen met wat duurdere auto’s, die vaak een dashcam hebben. Mogelijk hebben de mensen zelf niets gemerkt van de overval, maar hebben zij de verdachten nietsvermoedend in beeld gehad. Ook vragen we mensen van een naburige woonwijk of zij beelden hebben.”