Rutte: we leren zelfde les als bij oplopen Koude Oorlog

De NAVO leert net als in de gespannen slotfase van de Koude Oorlog dat je oorlog vermijdt door sterk te zijn, stelt premier Rutte. Daarom is het “echt heel belangrijk” dat de westerse militaire alliantie de lidstaten in de buurt van Rusland versterkt, zei hij op de NAVO-top in Madrid.

De top “biedt de kans om te laten zien dat de NAVO terug is”, zei Rutte. Het bondgenootschap, dat de veiligheid van de lidstaten moet waarborgen, leek jarenlang aan belang in te boeten maar geldt sinds de Russische oorlog tegen Oekra├»ne weer als broodnodig.

Rutte memoreerde dat de NAVO in de jaren tachtig met succes koos voor een harde koers tegen de Sovjet-Unie. Die les “zijn we nu weer aan het leren. Je kunt het gevaar van een confrontatie alleen verminderen door sterk te zijn.”

De NAVO staat bovendien op het punt weer te groeien, constateerde Rutte tevreden. Dat dinsdagavond de weg vrij werd voor Zweden en Finland om toe te treden, noemt hij “al een hoogtepunt van de top”.

De NAVO-top dreigde te worden overschaduwd als het Turkse verzet tegen de verwelkoming van Zweden en Finland was blijven voortduren, zeggen bronnen rond de Nederlandse delegatie in Madrid. Het succes van de top zou daarmee staan of vallen, was de algemene stemming. Er was daarom enorm veel opluchting toen Turkije het dinsdagavond met de twee aspirant-leden eens werd en zijn verzet opgaf.