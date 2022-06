Vijlbrief: claim tegen NAM voor ‘openstaande’ 190 miljoen

Het kabinet zet juridische stappen tegen de NAM (de Nederlandse Aardolie Maatschappij van Shell en ExxonMobil) voor de 190 miljoen euro die het bedrijf volgens de Staat moet betalen. Het gaat om geld voor versterking en herstel van bevingsschade in Groningen als gevolg van de gaswinning. De staat brengt een deel hiervan in rekening bij de NAM.

De NAM zelf was al een arbitrageprocedure gestart, dus het gaat om een tegenclaim, meldt het ministerie van Economische Zaken. Sinds 2020 is voor schade en versterking 560 miljoen euro in rekening gebracht bij de NAM, maar ruim een derde daarvan is dus nog niet betaald. De NAM is meerdere keren gesommeerd deze openstaande rekeningen alsnog te betalen.

“Het is onacceptabel dat NAM via deze weg de verantwoordelijkheid voor de situatie in Groningen probeert te ontlopen”, schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) aan de Tweede Kamer.