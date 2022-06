Aboutaleb: Nederlandse rol in slavernijverleden viel niet mee

Nederland speelde een prominente rol bij de wereldwijde slavenhandel in het verleden. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, die in een speech bij de Rotterdamse herdenking van de slachtoffers van de slavernij de verhalen weersprak dat “het allemaal wel meeviel” met de rol die Nederland speelde in de internationale slavenhandel.

“Slavenhandelaren in de Gouden Eeuw waren gewiekste ronselaars van arbeidskrachten. Daar stonden ze wereldwijd om bekend. Toch gaat het verhaal dat het allemaal wel meeviel. Dat andere landen zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje een veel grotere rol speelden in de slavenhandel. Maar het viel niet mee, integendeel. Nederland is zelfs een aantal jaar de grootste geweest”, aldus de burgemeester.

Aboutaleb herhaalde zijn oproep om van Keti Koti, de viering van het einde van de slavernij, een nationale feestdag te maken. Ook riep hij wederom de Nederlandse regering op om namens de Staat excuses te maken voor het slavernijverleden.

Deze week verschenen er berichten dat excuses van de Staat er voorlopig nog niet in zit, zei Aboutaleb. “Men schijnt het onderwerp ‘ingewikkeld’ te vinden. Ook de timing schijnt een punt van discussie te zijn. Er is in mijn ogen maar één datum geschikt: 1 juli 2023. Een historisch moment. Die dag is het 160 jaar geleden dat Nederland de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen afschafte. Laat je hart spreken, zou ik zeggen. En maak van Keti Koti een nationale feestdag om ons gedeeld verleden en kleurrijke toekomst te vieren,” aldus de burgemeester.

De burgemeester legde donderdagavond ook namens het gemeentebestuur een krans bij het slavernijmonument aan de Lloydkade, waar de herdenking werd gehouden.

Vrijdag volgt in Rotterdam de viering van de afschaffing van de slavernij, Keti Koti. Op verschillende plaatsen in de stad zijn culturele en educatieve evenementen. Zo is er het Keti Koti Festival in het Wijkpark Oude Westen en zijn er concerten en manifestaties op andere plaatsen in de stad. De Erasmusbrug is vrijdagavond voor de gelegenheid paars verlicht.

Keti Koti betekent in het Surinaams ‘verbroken ketenen’. Daarmee worden de boeien bedoeld waarmee de tot slaaf gemaakten vastgezet werden. Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij af. In december 2021 bood het Rotterdams college excuses aan voor deelname van de stad in het koloniale en slavernijverleden.