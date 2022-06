Apeldoorn trekt noodverordening tegen boerenactie in

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn heeft de noodverordening die hij woensdagavond uitvaardigde tegen een mogelijke boerenactie in zijn gemeente donderdagmorgen ingetrokken. “Gelukkig is het allemaal goed afgelopen”, zegt hij donderdag over de urenlange onrust in Apeldoorn woensdagavond.

De noodverordening gaf de politie meer armslag om op te treden tegen demonstrerende boeren. Die wilden op trekkers naar Apeldoorn komen om gearresteerde actievoerders te “bevrijden”. Volgens de demonstranten verblijven aangehouden protestboeren in cellen in het hoofdbureau van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland aan de Europaweg in Apeldoorn. De politie heeft dat niet bevestigd en wil donderdag ook niet zeggen hoeveel demonstranten er nog in de cel zitten.

Volgens Heerts kwamen woensdagavond ongeveer 170 demonstranten in voertuigen naar Apeldoorn. Ze naderden de gemeente vanuit verschillende omliggende dorpen. Maar een overmacht aan politie verhinderde overal dat de actievoerders met hun trekkers het bureau aan de Europaweg bereikten. Op elke route naar die weg aan de rand van het Apeldoornse centrum stonden politieafzettingen en blokkades. Ook groepen actievoerende boeren die via sluiproutes het politiebureau probeerden te bereiken werden tegengehouden. Aan het eind van de avond was de onrust in Apeldoorn voorbij.

Heerts stelt dat het “relatief rustig” is gebleven. “Alle begrip voor de moeilijke situatie van de boeren. Demonstreren in Apeldoorn mag, maar blokkades van wegen en andere verstoringen van de openbare orde kunnen we echt onder geen enkele omstandigheid toelaten”, aldus de burgemeester.