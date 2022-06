Coronahuisdier ‘ongewenst’ tijdens zomervakantie

Veel mensen die tijdens de coronapandemie een huisdier aangeschaft hebben, willen daar nu weer vanaf, zo blijkt uit het hoge aantal aanvragen bij Stichting Verhuisdier.nl. Het platform om dieren te herplaatsen wordt haast overspoeld met dieren die niet meer ‘gewenst’ zijn. De stichting ziet twee oorzaken van het toenemen van de aanvragen: het buiten huis werken en de zomervakantie die voor de deur staat. Het eindigen van de lockdowns in verband met corona is voor velen een zegen, maar veel dieren zitten daardoor lang alleen en ook de zomervakantie is een reden waardoor het huisdier een lastig thema is voor mensen die vakantieplannen hebben.

Elke zomer is het een terugkerend fenomeen: het dumpen van dieren. Mensen maken plannen om op vakantie te gaan, willen een verre reis maken maar weten vervolgens niet waar ze het huisdier moeten laten. Ondanks dat er door heel Nederland tal van opvanglocaties zijn, worden jaarlijks talloze dieren gedumpt op verlaten plekken zoals de bossen. Met een beetje geluk wordt een dier op tijd opgemerkt en kan het gered worden van een eenzame dood, maar in sommige gevallen loopt het fout af en komt hulp te laat. Ook nu, nu het weer warmer wordt en de vakantie voor de deur staat, is de kans groter een gedumpt dier te vinden.

Dierenpension overvol

Veel dierenpensions merken nu al dat de zomer eraan komt. Veel mensen brengen hun huisdier naar een pension omdat ze er een tijdje niet door kunnen zorgen door vakantie. Veel pensions zitten vroeg in het seizoen al vol. Tijdens de coronapandemie zijn er veel katten, honden en konijnen als huisdier bij gekomen, daarvan is nu een groot gedeelte al niet meer gewenst. De kans zit er dik in dat een hoop van deze dieren gedumpt wordt, verwacht Stichting Verhuisdieren. Ook weten de meeste mensen niet hoe ze precies met hun coronahuisdier om moeten gaan. Veel puppy’s hebben bijvoorbeeld niet genoeg opvoedcursus gehad en ook het idee dat een konijn een dier is om te knuffelen, is een verkeerde observatie.

Huisdier mee op vakantie

Ondanks dat veel mensen geen raad weten met hun huisdier tijdens de zomervakantie, zijn er ook mensen die er wel voor kiezen om hun dier mee te nemen op vakantie. Natuurlijk is dit heel gezellig, maar mensen vergeten vaak iets heel belangrijks wanneer ze hun dier meenemen op een reis: een verzekering! Een reisverzekering is heel vanzelfsprekend voor mensen, maar minder voor dieren. Toch is het niet onbelangrijk om ook je dier goed te verzekeren tijdens een reis. Jouw dier kan namelijk net zo goed iets overkomen op vakantie! Door een dierenverzekering te vergelijken, ben je altijd zeker van een verzekering met de juiste prijs.

Dieren dumpen

Toen corona nog flink huishield in Nederland en we massaal thuis zaten, kwamen er wel 50 reacties binnen op een aangeboden dier bij Verhuisdier. Nu is dat totaal omgedraaid. Nu worden de dieren massaal aangeboden en lijkt niemand nog interesse te hebben in een nieuw huisdier van het platform. Veel dieren dreigen hierdoor een thuis te verliezen.