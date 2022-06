Dijkgraaf: verhoging collegegeld kan wellicht veel geleidelijker

Het collegegeld gaat volgend jaar omhoog, maar wellicht minder sterk dan tot nu toe dreigt te gebeuren. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) heeft in de Tweede Kamer gezegd dat hij onderzoekt of de berekening aangepast kan worden. Dat zou volgend jaar zo’n 150 euro kunnen schelen.

Normaal gesproken wordt het zogenoemde wettelijke collegegeld verhoogd met de inflatie in de maand april. Die was dit jaar met 9,6 procent extreem hoog. Daardoor zou het collegegeld op de universiteit en het hbo voor het studiejaar 2023-2024 verhoogd worden met meer dan 200 euro. Studenten moeten nu al meer dan 2000 euro per jaar betalen.

Dijkgraaf ziet ook dat de rekenmethode die wordt gebruikt “zeer gevoelig is voor pieken en dalen” in de inflatie, zei hij naar aanleiding van vragen van Lisa Westerveld (GroenLinks) en eerdere schriftelijke vragen van Stephan van Baarle (DENK).

De minister denkt dat van de verhoging van het collegegeld volgend jaar nog ongeveer een kwart zal overblijven. In augustus neemt het kabinet een besluit. Als er inderdaad met meerjarengemiddelden gewerkt gaat worden, betekent dat wel dat een uitzonderlijk hoge inflatie zoals nu nog jarenlang voelbaar blijft voor studenten.

De inflatie was in april iets lager dan in maart, toen die 9,7 procent bedroeg. Maar dat was het hoogste inflatiepercentage sinds april 1976. In mei 2022 was de inflatie 8,8 procent.