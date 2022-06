Een van de twee ontsnapte tbs’ers aangehouden op de A12

Een van de twee tbs’ers die vorig week dinsdag zijn ontsnapt uit de Nijmeegse Pompekliniek, is aangehouden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 24-jarige Luciano D. rond 18.15 uur is opgepakt op de A12 bij Den Haag. Bij de arrestatie werd onder meer een politiehelikopter ingezet.

D. en de 27-jarige Sherwin Windster namen vorige week de benen via een gat in het hek van de forensisch psychiatrische kliniek. Dat was vermoedelijk door iemand van buitenaf in het hekwerk gezaagd. De bewaking zag de ontsnapping gebeuren, maar was te laat om de twee nog tegen te houden, aangezien buiten het hek een vluchtauto klaarstond.

Vorige week donderdag werd de vluchtauto gevonden. De politie hield een Amsterdammer die de auto bestuurde aan, maar later bleek dat hij niets met de ontsnapping te maken had.

De politie en het OM hadden na de ontsnapping een dringende oproep gedaan om uit te kijken naar beide mannen, die vuurwapengevaarlijk kunnen zijn.

Sherwin Windster is nog altijd voortvluchtig. Hij is in 2019 veroordeeld voor afpersing en een gewapende overval. Daarbij kwam een van de slachtoffers om het leven.