Forum voor Democratie in voorbereidingscommissie enquête corona

PvdA-Kamerlid Khadija Arib is beoogd voorzitter van de voorbereidingscommissie van de parlementaire enquête over de coronacrisis. Woensdag wordt de voorzitter benoemd. Ook VVD, D66, CDA, JA21, Groep Van Haga, Pieter Omtzigt en Forum voor Democratie zitten in de commissie.

Namens FVD neemt Pepijn van Houwelingen zitting in de commissie. Zowel hij als andere leden van Forum, zoals FVD-voorman Thierry Baudet, trekken in debatten en op sociale media regelmatig flink van leer tegen het coronabeleid van het kabinet. Zij stellen dat corona geen pandemie maar een griepje is, en trekken ook het nut van vaccinaties in twijfel.

De leden uit een voorbereidingscommissie vormen normaliter ook de commissie die de parlementaire enquête uitvoert.

Een parlementaire enquête is het zwaarste middel van de Kamer om zijn controlerende taak uit te oefenen. Deze week is de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen aan het werk gegaan.