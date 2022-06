Kabinet trekt nog eens 140 miljoen uit voor ventilatie scholen

Het kabinet trekt nog eens 140 miljoen euro uit voor scholen om hun ventilatie op orde te krijgen, schrijft onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld is bedoeld voor de “meest urgente ventilatiesituatie” op scholen. In totaal betaalt het Rijk 60 procent van de totale kosten die scholen maken.

Volgens Wiersma is er “werk aan de winkel”. Nog niet alle scholen maken gebruik van de regelingen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld, zoals geld voor een CO2-melder in iedere klas, schrijft hij. “Ik roep scholen op dit te doen, zeker nu corona nog niet weg is en in de loop van het jaar mogelijk opleeft.”

Deze regeling is een vervolg op een eerder maatregelenpakket van het kabinet om ventilatie op scholen te verbeteren. Eerder werd er al 360 miljoen euro voor uitgetrokken. Later kwam daar nog 100 miljoen euro extra bij. Scholen kampten al langer met ventilatieproblematiek, maar het onderwerp kreeg extra aandacht tijdens de coronacrisis.