Kamer voelt weinig voor sluiting van kazerne in Assen

In de Tweede Kamer bestaat veel twijfel over de sluiting van de Johan Willem Friso-kazerne in Assen. Zowel in de coalitie als in de oppositie klinkt verzet tegen de mogelijke sluiting, bleek donderdag tijdens een debat over de vastgoedplannen van staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie).

De ChristenUnie laat al langer weten weinig voor sluiting te voelen. Ook het CDA ziet de kazerne liever openblijven. Er is “veel draagvlak” voor de kazerne in Assen, benadrukte Agnes Mulder (CDA). In de oppositie klinkt eveneens verzet van onder meer PVV, PvdA en JA21.

“Verplaats geen oude bomen”, zei Derk Jan Eppink (JA21), die erop wees dat de kazerne al sinds 1892 in Assen staat. Ook maken de partijen zich veel zorgen over het verlies van werkgelegenheid als de kazerne naar het verderop gelegen Havelte wordt verplaatst.

De VVD zegt dat er wat haar betreft “geen taboes” zijn. Maar er moet wel iets tegenover staan als de kazerne uit Assen verdwijnt, zei Peter Valstar (VVD).

Het vastgoed van Defensie is verouderd, inefficiƫnt en versnipperd. Het gaat om bijna 10.000 gebouwen op 350 locaties met veel achterstallig onderhoud. Van der Maat wil locaties concentreren en verduurzamen. Er wordt over nagedacht om 30 tot 40 procent van het vastgoed af te stoten.