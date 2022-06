OM wil vijf boerendemonstranten veertien dagen vasthouden

Het Openbaar Ministerie wil dat vijf aangehouden boerendemonstranten uit Oost-Nederland veertien dagen langer worden vastgehouden. Zij zitten in de cel op verdenking van poging tot zware mishandeling dan wel voor bedreiging en vernieling. Een van de vijf verdachten is minderjarig. Een zesde actievoerder moet volgens het OM nog drie dagen langer in de cel blijven zitten op verdenking van vernieling en openlijke geweldpleging. De rechter-commissaris besluit vrijdag wat er met de zes verdachten gaat gebeuren.

Vier protestboeren zijn donderdag in vrijheid gesteld in afwachting van de afhandeling van hun zaak, aldus het OM. In totaal hield de politie sinds dinsdag dertien personen aan, zegt een politiewoordvoerster. Enkele verdachten mochten na verhoor naar huis. Zij horen nog hoe justitie hun zaak gaat afhandelen.

Voor de rellen bij Kootwijkerbroek zitten vijf demonstranten vast, van wie twee op verdenking van poging tot doodslag omdat ze met een tractor op een agent zouden zijn ingereden. Drie actievoerders zitten in de cel voor openlijke geweldpleging, poging tot doodslag, vernieling en mishandeling op de A1 bij Stroe. In Almelo is woensdag een man aangehouden op verdenking van opruiing. Woensdagavond is een man uit Lochem gearresteerd vanwege zijn rol bij het belagen van de woning van stikstofminister Christianne van der Wal.

Het OM verwacht meer aanhoudingen. Ook elders in het land zijn demonstranten opgepakt. Sommige zaken tegen boerenactievoerders worden mogelijk op korte termijn op een snelrechtzitting behandeld.