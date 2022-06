Opnieuw lokale boerendemonstraties op de planning

In Emmen en Hollands Kroon staan donderdag boerendemonstraties gepland. Het lijkt te gaan om minder grote demonstraties dan de afgelopen dagen. In Emmen (Drenthe) worden boeren opgeroepen om zich om 09.00 uur te verzamelen bij het gemeentehuis, waar op dat moment de gemeenteraad praat over stikstof. Demonstranten worden opgeroepen om met trekkers, potten en pannen naar het gemeentehuis te komen.

In Hollands Kroon (Noord-Holland) zou een boerendemonstratie gepland staan om 19.00 uur, eveneens bij het gemeentehuis. Hoeveel boeren er bij de demonstraties worden verwacht, is nog niet bekend.

In de Tweede Kamer is donderdag een debat met premier Mark Rutte en justitieminister Dilan Yeşilgöz over het intimiderende karakter van de boerendemonstraties van de afgelopen dagen. Dinsdagavond braken betogers door een politielinie bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal. Ook het gezin van CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk werd thuis geïntimideerd door boeren.