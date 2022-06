Politie grendelt Apeldoorn hermetisch af tegen boerenactie

De politie heeft de Gelderse gemeente Apeldoorn woensdagavond hermetisch afgegrendeld om te voorkomen dat demonstrerende boeren op tractoren oprukken naar het politiebureau aan de Europaweg. Daar zouden eerder opgepakte actievoerders in de cel zitten en die zouden de boeren willen bevrijden. Burgemeester Ton Heerts vaardigde woensdagavond een noodverordening uit voor een groot deel van Apeldoorn om de politie meer armslag te geven.

De afrit naar Apeldoorn van de snelweg A1 werd woensdagavond afgesloten. Op de provinciale weg N304 stond een politieblokkade, die tevens de Europaweg afsloot. Ook op andere plekken in en rond de plaats staan heel veel politievoertuigen bij afzettingen.

De demonstranten vorderden woensdagavond tot aan Kanaal Zuid aan de rand van Apeldoorn. Daar had de politie ook een blokkade opgericht met onder meer een shovel. De boeren werden gesommeerd te vertrekken en voldeden daar na ruim anderhalf uur aan. Of ze ook naar huis gaan, is niet bekend. Verschillende groepen actievoerders op trekkers hebben geprobeerd via andere routes de Europaweg te bereiken, maar stuitten telkens op een grote politiemacht.

De noodverordening geeft de politie onder meer de gelegenheid om op te treden tegen relschoppers en samenscholingen te verbieden. Dinsdagavond liepen demonstraties van boeren op verschillende plaatsen in het land uit de hand en kwam het tot gewelddadigheden. Bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal braken boeren door een politieafzetting heen. Daarom vaardigde Harderwijk woensdag ook een noodverordening uit, die onder meer de buurt waar Van der Wal woont tot verboden gebied verklaart.