PvdA-leider Kuiken: Rutte liet stikstofcrisis uit de hand lopen

Premier Mark Rutte heeft de stikstofcrisis uit de hand laten lopen, zegt PvdA-leider Attje Kuiken tijdens een debat over de stikstofprotesten van de afgelopen tijd. Zij vindt dat de premier zich onzichtbaar hield, terwijl de “moedige minister” Christianne Van der Wal (Stikstof) voor hem “de kastanjes uit het vuur haalde”.

Rutte noemde in 2019 de stikstofcrisis “de grootste crisis in mijn negen jaar als premier”. Maar daarna is het kabinet niet met plannen of duidelijkheid gekomen voor boeren, die hun stikstofuitstoot sterk moeten verminderen, vindt Kuiken. Volgens haar is leiderschap juist het voorkomen dat het misgaat, in plaats van reageren als het al is misgegaan.

Kuiken vraagt Rutte “met klem” om de verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. “Niet alleen in woord, maar ook in daad.”