Raad van Europa: gemeenteraadsverkiezingen goed georganiseerd

De gemeenteraadsverkiezingen die in maart in Nederland zijn gehouden, waren volgens de Raad van Europa “transparant, efficiĆ«nt en inclusief”. Dat schrijft de raad donderdag in een rapport waarin wordt benadrukt dat er in Nederland “een hoge mate van vertrouwen is in de verkiezingen”. Wel zijn er enkele aandachtspunten voor wat betreft de verkiezingscampagne, maar over het algemeen verliep ook deze “rustig en competitief”.

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa bezocht op de verkiezingsdag zo’n zeventig stembureaus en voerde gesprekken met onder anderen de Kiesraad, lokale vertegenwoordigers en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De verkiezingen verliepen soepel dankzij onder meer “een groot aantal stembureaus en de mogelijkheid om een stembiljet bij een willekeurig stembureau in de eigen gemeente in te leveren”.

De raad roept Nederland wel op om de financiering van verkiezingscampagnes transparanter te maken. Ook heeft het orgaan kritiek op de mogelijkheid om te stemmen met een volmacht; dat zou risico’s opleveren voor kwetsbare kiezers. Zij kunnen bijvoorbeeld omgekocht of gedwongen worden hun volmacht af te geven. De raad suggereert in plaats van een volmacht om stemmen per post toe te staan.

Tijdens de verkiezingscampagne werd in Nederland online nepnieuws verspreid en was er sprake van haatzaaien, concludeert de raad, die Nederland oproept om “maatregelen in te voeren om nepnieuws en haatzaaien tegen te gaan”.

De Raad van Europa is een prominente Europese mensenrechtenorganisatie, waarvan bijna vijftig Europese landen lid zijn. De raad is geen onderdeel van de Europese Unie.