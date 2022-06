Rechtbank doet uitspraak in zaak tegen complotdenkers Bodegraven

De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak in de zaak tegen twee complotdenkers. Tegen Wouter Raatgever (54) heeft het Openbaar Ministerie de hoogste straf geëist: twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Hij staat met Joost Knevel (44) terecht op verdenking van opruiing en (doods)bedreigingen tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel, premier Mark Rutte en een huisarts in Bodegraven. De verdachten verspreidden op internet dagelijks ongefundeerde verhalen over satanisch ritueel kindermisbruik in Bodegraven. Raatgever filmde vanuit zijn auto een fietsende Van Dissel en noemde hem in de video een “sadopedofiel” en “kindermoordenaar”.

De verhalen zijn gebaseerd op ‘herinneringen’ van in de Bodegraven opgegroeide Knevel. Deskundigen zeggen dat hij aan een paranoïde waanstoornis lijdt. Het OM noemt het bizarre beschuldigingen en heeft geëist dat Kevel zich moet laten behandelen in een kliniek. Hij zou na 322 dagen voorarrest zijn cel mogen verlaten. Wel is nog een voorwaardelijke celstraf van negen maanden tegen hem geëist. Tegen medeverdachte Hans de M. (57) uit Krimpen aan den IJssel is een werkstraf van 180 uur geëist en drie maanden cel, die hij reeds in voorarrest heeft uitgezeten.

De internetuitzendingen leverden de verdachten 111.000 euro aan donaties op. Het OM eist in de vorm van boetes dat verdachten daar delen van terugbetalen en dat ze zich op sociale media niet meer uitlaten over elkaar en de slachtoffers.