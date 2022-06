Rotterdam en Den Haag bezoeken start van Tour de France

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag en de Rotterdamse sportwethouder Faouzi Achbar zijn vrijdag en zaterdag bij de start van de Tour de France in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Dat laten de beide gemeenten weten.

Rotterdam en Den Haag willen samen de start van de wielerronde binnenslepen. In Kopenhagen willen ze daarvoor lobbyen. Ze zijn uitgenodigd door Tourorganisator ASO. Oud-volleyballer Peter Blangé, tegenwoordig directeur van Rotterdam Topsport, is met de burgemeester en de wethouder meegereisd.

De twee steden zijn kandidaat voor het ‘Grand Départ’ van 2024 of 2025. Het is de bedoeling dat de wielerronde dan begint met een proloog rond de Erasmusbrug in Rotterdam. De dag erna zou een etappe van Rotterdam naar Den Haag moeten worden gehouden. Daarna volgt misschien nog een rit naar Limburg. Rotterdam en Den Haag willen ook enkele etappes houden van de Tour de France Femmes, de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Rotterdam trekt voor het totale project ruim 22 miljoen euro uit, waarvan Den Haag verwacht 6 tot 7 miljoen euro te moeten bijdragen.

De Tour de France startte zes keer eerder in Nederland: in Amsterdam (1954), Scheveningen (1973), Leiden (1978), Den Bosch (1996), Rotterdam (2010) en Utrecht (2015). Alleen in Frankrijk zelf startte de Tour vaker dan in Nederland.