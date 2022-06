Stoffen van cocaïne en heroïne in injectienaald op Haags festival

De injectienaald die mogelijk is gebruikt om mensen mee te prikken op het dancefestival Den Haag Outdoor bevatte stoffen die voorkomen in cocaïne, heroïne en versnijdingsmiddelen. De verdachte die voor het zogenoemde needle spiking is aangehouden, blijft 30 dagen langer vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie.

Het OM verdenkt de 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats ervan op het festival mensen te hebben geprikt met de injectienaald. Donderdag moest hij voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Die heeft zijn voorarrest verlengd.

Meerdere mensen hebben zich gemeld omdat ze op Den Haag Outdoor eerder deze maand geprikt zouden zijn. De verdachte die ter plekke werd aangehouden, had een injectiespuit bij zich met daarin restanten van een substantie.

Die restanten zijn onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De slachtoffers zijn op de hoogte gesteld van wat er in de spuit zat. De verdachte moet op 19 juli voorkomen.

De laatste tijd zijn er vaker meldingen van mensen die zeggen tijdens het uitgaan met een naald te zijn geprikt en die vermoeden dat ze met drugs zijn ingespoten. Over dit fenomeen needle spiking is veel onduidelijk.