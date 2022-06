Verdachten bedreiging Halsema niet naar politierechter

De drie mannen die ervan worden verdacht dat ze burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hebben bedreigd, hoeven toch niet voor de politierechter te verschijnen. Het Openbaar Ministerie heeft de zaken ingetrokken, omdat de burgemeester met ze in gesprek wil.

De verdachten, die donderdag en volgende week terecht zouden staan, hebben aangegeven dat ze daartoe bereid zijn. Volgens het OM worden de uitkomsten van deze gesprekken meegewogen bij het nemen van de definitieve afdoeningsbeslissingen.

De bedreigingen hadden betrekking op het besluit de kampioenshuldiging van Ajax vorige maand niet op het Museumplein te laten plaatsvinden. Halsema werd daarop bedolven onder (doods)dreigementen. Ze deed aangifte en de politie arresteerde drie personen, uit Den Bosch, Dokkum en de gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland). Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De gemeente Amsterdam maakte op 9 mei na overleg tussen de driehoek bekend dat een huldiging van Ajax in de openbare ruimte, zoals op het Museumplein, niet mogelijk was. Door een groot tekort aan beveiligers kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Daarom werd de club uit de hoofdstad uiteindelijk na de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op 11 mei gehuldigd in de Johan Cruijff ArenA.