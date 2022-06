Vijlbrief als politicus én oud-ambtenaar gehoord over gaswinning

De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen, verhoort dit najaar ook staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Dat kondigde de bewindsman zelf aan in een commissiedebat in de Tweede Kamer.

Vijlbrief komt “ergens in oktober” zelfs met twee verschillende petten op tegenover de enquêtecommissie te zitten. Niet alleen als de staatssecretaris die nu verantwoordelijk is voor de gaswinning en de afhandeling van de schade die daardoor in Groningen is ontstaan, maar ook als voormalig topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.

Sinds zijn aantreden kreeg Vijlbrief naar eigen zeggen geregeld de vraag of hij niet als “offerlam” wordt ingezet, aangezien het niet ondenkbaar is dat de uitkomsten van de al lopende parlementaire enquête ook politieke gevolgen zullen hebben. Deze week is de commissie begonnen met haar openbare verhoren.

Vijlbrief wil niet ingaan op wat tot dusver in de verhoren naar boven is gekomen. Evenmin wil hij vooruitlopen op wat de conclusies van de commissie kunnen betekenen voor zijn eigen positie. “Enquêtes zijn niet bedoeld om bewindslieden te laten vertrekken maar om de waarheid boven te brengen. Daarna volgen de politieke conclusies, niet andersom.”

De staatssecretaris wil binnenkort met de Kamer in gesprek over een nog op te stellen actieplan voor geestelijke gezondheid. “Ik denk dat de enquête diepe wonden gaat slaan.” De gesprekken die de commissie deze week had met gedupeerden hebben dat volgens hem alleen maar bevestigd.

De enquêtecommissie verhoorde eerder deze week verschillende Groningers die schade leden door de jarenlange gaswinning en bij het verhalen daarvan tegen muren op liepen. De emoties liepen tijdens die gesprekken soms hoog op. Vrijdag komt opnieuw een gedupeerde aan het woord. Ook verhoort de commissie dan de Groningse hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes.