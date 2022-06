VVD wil dat kabinet kijkt of een tijdelijke asielstop mogelijk is

De VVD wil weten of het juridisch mogelijk is om tijdelijk geen nieuwe asielaanvragen meer in behandeling te nemen. De partij hoopt zo de druk op de asielketen te verlichten. “Als de instroom zo hoog blijft, is het voor de VVD geen taboe meer”, zegt Kamerlid Ruben Brekelmans.

De VVD’er heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gevraagd of een asielstop juridisch houdbaar zou zijn. Het kabinet zegt tot nu toe steeds dat er vooral iets moet gebeuren aan de doorstroming vanuit de asielopvang naar reguliere woningen, en de uitstroom in de vorm van het wegsturen van mensen die hier niet mogen blijven. Maar dat alleen zal volgens Brekelmans waarschijnlijk niet genoeg zijn. “Het is óók een instroomcrisis.”

“Je ziet dat zich sinds de zomer anderhalf keer zoveel mensen gemeld hebben als in een normaal jaar. Ik denk niet dat wij dat structureel kunnen volhouden.” Als het aantal mensen dat zich hier meldt op het huidige niveau blijft, momenteel zo’n duizend per week, vindt de VVD dat een stop overwogen moet worden.

“Ik wil niet dat we straks omdat mensen aan de poort kloppen, en misschien agressief worden, gedwongen worden tot een asielstop”, aldus het liberale Kamerlid tegenover de staatssecretaris. Hij vroeg of Van der Burg “veiligheids- en openbareorde-issues” kan voorkomen door al in een eerder stadium geen nieuwe zaken meer in behandeling te nemen. Van mensen die zich melden zouden gegevens genoteerd moeten worden, tijdelijk zonder de aanvraag in behandeling te nemen.

Brekelmans hoopt ook dat een stop mensen ervan weerhoudt om überhaupt naar Nederland te komen. “Ik verwacht niet dat de instroom naar nul gaat, maar verwacht wel dat die afneemt”, zegt het Kamerlid. “Als voor mensen duidelijk wordt dat ons systeem zo overbelast is dat we een stop moesten instellen, verwacht ik dat Nederland minder aantrekkelijk wordt.”

Andere rechtse partijen zoals de PVV, FVD en JA21 pleiten al langer voor een asielstop, of zelfs het sluiten van de grenzen. Hoewel de VVD zulke stappen “liever niet” wil zetten, denkt de partij dat dit tot op zekere hoogte onvermijdelijk is geworden. Brekelmans heeft Van der Burg ook gevraagd uit te zoeken in hoeverre strengere grensbewaking effect zou kunnen hebben. De staatssecretaris beloofde op beide punten terug te komen.