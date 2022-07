Boerendemonstranten online voorgeleid vanwege veiligheid

De rechter-commissaris in Arnhem hoort zes boerendemonstranten vrijdag via een videoverbinding. Daarvoor is gekozen “gezien alles wat er in de afgelopen week is gebeurd”, aldus een woordvoerster van de rechtbank Gelderland. “Het leek de rechtbank beter om de verdachten niet naar Arnhem te vervoeren.” De rechter-commissaris bepaalt of de actievoerders langer in de cel moeten blijven zitten.

Alle verdachte boeren zijn in de afgelopen week opgepakt bij verschillende acties in Oost-Nederland. Het Openbaar Ministerie wil vijf actievoerders nog veertien dagen langer vasthouden. Het OM verdenkt ze van poging tot zware mishandeling dan wel bedreiging en vernieling. Een zesde man moet in elk geval nog drie dagen in de cel blijven, zo wil het OM. Hij wordt verdacht van vernieling en openlijke geweldpleging.

De rechter-commissaris hoort de actievoerders en hun advocaten via de videoverbinding op de plaats waar ze op dit moment zitten. Die verhoren hebben achter gesloten deuren plaats. De voorgeleidingen beginnen vrijdag tegen het middaguur. Later vrijdag wordt bekend wat de rechter-commissaris heeft besloten.