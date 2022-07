D66, GroenLinks en Bij1 willen Anton de Komzaal in Tweede Kamer

De fracties van D66, GroenLinks en Bij1 willen dat een zaal in de Tweede Kamer wordt vernoemd naar de Surinaamse schrijver en verzetsheld Anton de Kom. Ze dienen daartoe vrijdag een voorstel in, op de dag dat het afschaffen van de slavernij wordt herdacht.

Volgens de drie partijen hoopte De Kom (1898-1945) ooit deel uit te maken van de Tweede Kamer. Hij wilde zich verkiesbaar stellen, maar de Nederlandse overheid werkte hem tegen. Door een zaal naar hem te vernoemen kan hij alsnog zijn plek innemen. “Anton de Kom verdient een plek in het hart van onze democratie”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. “Zichtbaar en aanwezig, zodat we niet van onze fouten wegkijken, maar leren.”

De Kom is twee jaar geleden opgenomen in de Canon van Nederland en hoort bij de mensen en feiten die iedere Nederlander moet kennen. Zijn boek Wij slaven van Suriname, uit 1934, geldt nog altijd als een belangrijke aanklacht tegen racisme, uitbuiting en koloniale overheersing. Hij werd om zijn opvattingen door de Nederlandse autoriteiten verbannen uit Suriname, waarna hij naar Nederland ging.

In de Tweede Wereldoorlog sloot De Kom zich aan bij het verzet tegen de nazi’s. Hij werd opgepakt en overleed in april 1945 in het concentratiekamp Neuengamme.