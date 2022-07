Deelnemers mars door Harderwijk steunen boeren

Deelnemers aan een manifestatie in Harderwijk dragen vrijdagavond spandoeken bij zich waaruit hun steun aan boeren blijkt. Sommigen dragen ook een boerenzakdoek uit solidariteit met de boeren. Die demonstreren de laatste tijd massaal tegen de stikstofplannen van het kabinet.

De organisatie Nederland in Verzet is de initiatiefnemer van de zogenoemde Walk of Freedom. Nederland in Verzet hield tijdens de coronapandemie verschillende protesten tegen de coronamaatregelen. Ook nu worden Nederlandse vlaggen gedragen en staan er op spandoeken teksten als: ‘genoeg is genoeg’ en ‘deze regering liegt en bedriegt en verwoest ons land’.

Voor de groep demonstranten rijdt een politiebus met een camera, verder zijn er agenten te paard en te voet. Ook rijden er politiebusjes rond. Ook bij de afrit naar Harderwijk vanaf de snelweg A28 stonden eerder op de avond agenten.

In Harderwijk geldt vrijdag sinds 16.00 uur een noodverordening vanwege de demonstratie. Dit geeft de politie de mogelijkheid om, wanneer nodig, preventief te fouilleren. De politie kan mensen ook verzoeken de gemeente Harderwijk te verlaten. De initiatiefnemers waren van plan om langs de woningen van minister Christianne van der Wal en van Norbert Dikkeboom te gaan. Dikkeboom diende eind vorig jaar een collectieve aangifte in bij het OM tegen Willem Engel. Ruim 22.000 mensen hadden die getekend. Ze stelden dat Engel zich schuldig maakte aan onder meer opruiing. De burgemeester oordeelde dat de manifestatie door mocht gaan, maar wel volgens een van tevoren vastgestelde route. Ook zijn voorwaarden gesteld aan de inzet van de organisatie zelf.

In de gemeente Harderwijk ligt ook de woning van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Rellende boeren kwamen de afgelopen dagen daar meerdere malen naartoe. Die protesten liepen uit de hand. Zo braken dinsdagavond betogers door een politielinie bij haar huis.