Enquête: brandweer heeft moeite om vrijwilligers te vinden

Een meerderheid van de Nederlandse brandweermensen vindt dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te werven. Dat blijkt uit een peiling die het Veiligheidsberaad liet uitvoeren onder ruim 6100 brandweerlieden. Bijna 40 procent geeft aan dat er niet genoeg vrijwilligers gevonden kunnen worden in de eigen regio.

Een van de ontwikkelingen die volgens de enquête voor onzekerheid zorgen bij brandweermensen, is dat vrijwilligers met nieuwe eisen te maken krijgen door Europese regelgeving. Daardoor moeten ze in sommige gevallen een parttime-dienstverband aangaan, willen ze bepaalde werkzaamheden blijven verrichten.

Vrijwillige brandweerkrachten kunnen bijvoorbeeld niet meer verplicht worden op de kazerne te slapen. Ook zouden vrijwilligers maximaal één specialisme mogen hebben. Belangenorganisaties hebben gewaarschuwd dat er daardoor vrijwilligers dreigen weg te vallen.

In het onderzoek geeft iets minder dan 50 procent aan zich door deze zogeheten taakdifferentiatie onzeker te voelen over de toekomst. Met name vrijwilligers zeggen daarmee bezig te zijn. Ook geeft ongeveer de helft aan dat het wat hen betreft niet mogelijk is dit plan toe te passen op hun post.

In tegenstelling tot een eerdere enquête van vakbonden en de SP, geeft in dit onderzoek een minderheid (12 procent) aan zich zorgen te maken over bezuinigingen. De bonden en de SP stelden juist vast dat er grote zorgen zijn over hervormingen en bezuinigingsrondes bij de brandweer en de gevolgen die dat heeft voor de brandveiligheid.

Het Veiligheidsberaad geeft desgevraagd aan dat het dossier rond de vrijwillige brandweertaken “in rustiger vaarwater is gekomen”. Er wordt volgens een woordvoerder aan “een minder vergaand plan” gewerkt waarin vrijwilligers alleen oproepdiensten en verplicht verblijf op de kazerne niet meer voor hun rekening mogen nemen. “Hiervoor is veel draagvlak onder brandweermensen zelf, en ook de vakorganisatie, burgemeesters en politiek”, verklaart het beraad.