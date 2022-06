FunX besteedt vrijdag in woord en muziek aandacht aan Keti Koti

Jongerenzender FunX besteedt vrijdag uitgebreid aandacht aan Keti Koti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Op de zender zullen de hele dag gesprekken over vrijheid worden gevoerd en over de betekenis van vrijheid voor de luisteraars.

Ook kunnen luisteraars nummers aanvragen die zij associëren met vrijheid. Dat vertelde zendercoördinator Eva Hol donderdagavond in het radioprogramma Met het oog op morgen. “Keti Koti gaat over een deel van onze geschiedenis waar we het veel te lang veel te weinig over hebben gehad”, aldus Hol.

FunX wil beklemtonen dat Keti Koti een belangrijke dag is voor alle Nederlanders. “Het is een stuk van onze geschiedenis”, aldus Hol. “Het is een onderwerp dat alle Nederlanders aangaat.” De zender pleit er ook voor een nationale feestdag van te maken. Deze oproep deed de Nationaal Coördinator Racisme eerder deze week ook.

Stichting FunX lanceerde eerder deze maand een campagne om mensen op te roepen om aan hun werkgevers vrij te vragen op 1 juli. Luisteraars kunnen de actie steunen door een vrije dag te nemen en een foto op sociale media te plaatsen met het filter “ik neem vrij”. FunX doet verslag van deze actie en gaat met luisteraars in gesprek over het belang van een nationale herdenkings- en feestdag.