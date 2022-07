Interpolis ziet stijging inbraken in auto’s en autodiefstal

Dieven hebben het weer vaker voorzien op auto’s, blijkt uit de AutodiefstalBarometer van verzekeraar Interpolis. Het aantal auto-inbraken lag in de eerste vijf maanden 33 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

In januari tot en met april vonden er 17.161 diefstallen uit auto’s en andere motorvoertuigen plaats, veel meer dan de 12.880 in 2021. Volgens Interpolis speelt daarbij mee dat we dit jaar minder lang te maken hadden met met coronamaatregelen. Mensen gaan weer vaker van huis en dieven dus ook, aldus de verzekeraar.

In alle provincies nam het aantal auto-inbraken flink toe in 2022, behalve in Flevoland (min 35 procent) en Friesland (min 15 procent). Gekeken naar gemeenten was de sterkste toename te zien in Groningen, Amersfoort en Maastricht. In Almere, Haarlem en Arnhem daalde het aantal juist fors. In absolute aantallen staan Amsterdam, Rotterdam en Utrecht bovenaan.

Niet alleen het aantal inbraken in auto’s nam toe, ook het aantal gestolen auto’s steeg in de eerste vijf maanden van dit jaar. Het nam toe met 18 procent. De auto’s die het vaakst worden gestolen zijn de Volkswagen Golf, de VW Polo en de Fiat 500.