Kabinet wil onderwijs niet helemaal dicht bij nieuwe coronagolf

De kinderopvang en het basis- en voortgezet onderwijs gaan niet meer helemaal op slot bij een nieuwe uitbraak van het coronavirus. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van het Algemeen Dagblad.

In verschillende scenario’s, van donkergroen tot rood, is uitgewerkt welke stappen het onderwijs neemt in verschillende fases van de pandemie. Zelfs in het slechtste rode scenario gaat nog altijd een deel van de leerlingen naar school of naar de opvang. Het andere deel krijgt digitaal onderwijs op afstand of krijgt huiswerk mee. De leerlingen wisselen elkaar af.

In het plan staat niets over voorrang voor onderwijspersoneel bij een nieuwe vaccinatieronde, aldus de ingewijden.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) laat in een reactie weten niet blij te zijn met de plannen. “Het is vrijblijvendheid troef”, aldus een woordvoerster. “Geen consequenties bij onvoldoende ventilatie, geen inkomensbescherming voor mensen met long covid, geen voorrang bij vaccinatie. Dit is geen goed plan zo.”