Ministers willen nog niks zeggen over extra geld voor huishoudens

Het kabinet wil nog niet zeggen of er meer geld naar huishoudens gaat om ze te helpen bij het betalen van de scherpe prijsstijgingen van dit jaar. Volgens minister van Financiën Sigrid Kaag moet het kabinet “hele moeilijke afwegingen” maken. Daar wilde ze voorafgaand aan de ministerraad, waar de kwestie besproken wordt, niet op vooruitlopen.

“Het is heel zwaar voor mensen met de laagste en middeninkomens, en we zien dat die groep groter wordt”, erkende minister voor Armoedebeleid Carola Schouten. Het kabinet heeft een aantal opties bekeken om de koopkracht te verstevigen, maar wil volgens haar eerst aan de Kamer laten weten welke mogelijkheden er nu zijn. “Het is nu echt te vroeg”, zegt ook minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip.

Volgens Kaag is extra financiële steun niet eenvoudig te regelen. “Het gaat ook om wat er in een lopen begrotingsjaar nog kan”, zo zegt zij. Bovendien vindt ze het tijd om uit te kijken met nieuwe grote uitgaven. “Als minister van Financiën moet ik naar het nu kijken, maar zeker ook naar de toekomst zodat de portemonnee van het land niet leeg raakt.”

Alle drie de ministers wijzen erop dat er voor dit jaar al compensatiemaatregelen getroffen zijn die miljarden kosten.