Reclame op straat voor tabak vanaf vrijdag geheel verboden

Reclame voor tabak en e-sigaretten mag vanaf vrijdag niet meer te zien zijn op straat en in de meeste winkels. Ook moeten sigaretten vanaf dan hetzelfde zijn in kleur, vormgeving en materiaal. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) noemt de nieuwe regels “concrete stappen richting de rookvrije generatie”.

Van Ooijen stelt dat op deze manier tabaksproducten “verder uit het zicht” verdwijnen en minder aantrekkelijk worden, “zodat stoppen met roken makkelijker wordt en starten moeilijker”. Alleen tabaksspeciaalzaken mogen nog reclame maken – binnen de eigen winkel. Reclame op de gevel en in sommige gevallen in de etalage is dan verboden. De reclames zouden bij met name jongeren ervoor zorgen dat ze geneigd zijn om te beginnen met roken.

Sinds 2020 moeten sigaretten en shag verkocht worden in neutrale verpakkingen. Met de nieuwe standaardeisen voor de sigaret zelf in vormgeving, kleur en materiaal wil de overheid voorkomen dat de tabaksindustrie het uiterlijk van de sigaret aantrekkelijker maakt.

Ook vallen vanaf vrijdag elektronische verhittingsapparaten onder de regels. In deze apparaten, die op e-sigaretten lijken, wordt tabak verhit in plaats van verbrand. Daardoor is het dan ook verboden om de apparaten te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook moet er een gezondheidswaarschuwing op komen te staan.