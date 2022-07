Twee opgepakte boeren nog 14 dagen vast, op 13 juli snelrecht

Twee boerendemonstranten uit Oost-Nederland moeten langer in de cel blijven zitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Arnhem vrijdag besloten. De twee actieboeren uit Kootwijkerbroek en Harskamp blijven nog veertien dagen vastzitten. Op 13 juli moeten zij bij de rechtbank Zutphen op een snelrechtzitting verschijnen. Een derde actievoerder moet in elk geval nog drie dagen achter de tralies doorbrengen. Drie eerder gearresteerde demonstranten, onder wie een minderjarige verdachte, zijn op vrije voeten gesteld in afwachting van hun rechtszaak.

De zes opgepakte boeren en hun advocaten zijn vrijdag via een videoverbinding gehoord door de rechter-commissaris. Het leek de rechtbank volgens een woordvoerder gezien de gebeurtenissen in de afgelopen week beter om ze niet naar Arnhem te vervoeren. Daarom zijn de actievoerders online gehoord op de locatie waar ze vrijdag zaten.

Andere actievoerders zeggen dat alle arrestanten in het hoofdbureau van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland in Apeldoorn zitten, maar dat heeft de politie niet bevestigd.