Van der Wal tegen boeren: doe maandag niet mee aan blokkeeracties

Stikstofminister Christianne van der Wal roept boeren op maandag niet mee te doen aan blokkeeracties. Actievoerders willen dan onder meer Schiphol of distributiecentra voor supermarkten blokkeren. “Niet doen”, zegt Van der Wal daarover. “Ga het gesprek aan.”

Ze benadrukt niet alle boeren “over een kam te willen scheren. Gelukkig zijn er veel boeren die het gesprek willen aangaan.”

Het kabinet gaat een bemiddelaar aanstellen om gesprekken tussen de overheid en de boeren te leiden. Daarmee wil Van der Wal dat er weer “nuance” in de discussie komt. De minister benadrukt dat de doelen van het stikstofbeleid vaststaan, maar dat er bewegingsruimte is in hoe die gehaald gaan worden.

Donderdagavond zei minister Dilan Yeşilgöz dat de politie maandag klaarstaat om in te grijpen als het nodig is. Ook zei ze dat de politie de beschikking krijgt over onder meer defensievoertuigen, zodat ze kunnen optreden tegen trekkers en ander landbouwmaterieel.