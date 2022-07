Vijf jonge kinderen onder zwaargewonden botsing bij Meppel

Vijf van de zes mensen die zwaargewond zijn geraakt door een frontale botsing bij Meppel, zijn kleine kinderen. Hoe oud ze precies zijn, is onduidelijk.

Door het ongeluk raakte ook een volwassen persoon zwaargewond, aldus een woordvoerder van de politie. Het is niet bekend of iemand in levensgevaar is. Twee andere inzittenden raakten lichtgewond.

Volgens burgemeester Richard Korteland van Meppel ziet het ernaar uit dat alle slachtoffers komen uit de naburige gemeente De Wolden. Die gemeente was niet direct bereikbaar voor commentaar op de situatie.

Het ongeluk gebeurde rond 17.20 uur. Volgens de politie gingen er twee traumahelikopters en ongeveer zeven ambulances ter plekke. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg tussen Ruinerwold en Meppel is afgezet. De betrokkenen krijgen slachtofferhulp aangeboden.

Het is niet duidelijk of er families in de auto’s zaten of dat er bijvoorbeeld sprake was van het vervoer voor een kinderfeestje of een sportafspraak.